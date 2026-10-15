Eski sevgilisinin 3 ilde de izini bulan sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
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Eski sevgilisinin 3 ilde de izini bulan sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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Eski sevgilisinin 3 ilde de izini bulan sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Kilis'te ayrıldığı eski sevgilisinden kaçıp üç il değiştiren K.S.Ü. (24), her gittiği şehirde izinin bulunduğu öne sürülen Y.Z. (38)'i yargıya taşıdı. Eskişehir 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz yargılanan sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kilis'te yaşadığı eski sevgilisinden kurtulmak için üç il değiştiren ve her gittiği şehirde izinin bulunduğu öne sürülen K.S.Ü. (24), tehdit edildiği ve evine izinsiz girildiği iddiasıyla durumu yargıya taşıdı. Görülen davada sanık Y.Z. (38) hakkında tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkarıldı.

K.S.Ü.(24) isimli kadın Kilis'te yaşadığı dönemde Y.Z. (38) ile olan ilişkisini yaklaşık 4 yıl önce sonlandırdı. İddiaya göre ayrılığı kabul etmeyen Y.Z., genç kadını takibe alarak baskı ve tehditlerde bulunmaya başladı. Baskılardan kurtulabilmek amacıyla önce Kilis'ten İzmir'e, ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesine ve son olarak Eskişehir'e taşınan kadının izinin, sanık tarafından her gittiği ilde tekrar bulunduğu ileri sürüldü. Eskişehir'de mağdur kadının evine izinsizce girdiği ve ölüm tehditlerini sürdürdüğü iddia edilen şahıs hakkında hukuki süreç başlatıldı. Eskişehir 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, daha önce tutuksuz yargılanan sanık Y.Z. hakkında tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

"Şahsın mesajlarında; ölümünün kendi elinden olacağını açık bir şekilde müştekiye iletmiştir"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan mağdur kadının avukatı ve Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Funda Güney Kökçınar, sürecin kararlılıkla takip edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bugün, 4 yıl önce ayrıldığı sevgilisi tarafından aylarca takip edilip ölüm tehdidi alan kadının duruşmasındaydık. Bu şahıs 4 yıl olmasına rağmen kadın nereye gittiyse onun izini takip etmiş, adresini bulmuş ve bulduğu her yerde ölüm tehditlerine devam etmiştir. Bugün, 6 ay süren hapis cezası bittikten sonraki gün dahi ki mahkemece öncesinde ev hapsi kararı verilmişti ev hapsi kararı verildikten sonraki gün, yani hapsi bittikten sonraki gün Kilis'te yaşayan bu şahıs Eskişehir'e gelmiş, müştekimin çalıştığı iş yerine gelmiş ve hem annesine hem kendisine mesajlar atarak ölüm tehditlerine devam etmiştir. Bu şahıs tutuksuz yargılanıyordu; bugün bu durumu tekrar dile getirdik ve çok şükür ki tutuklanmasına karar verildi, buna ilişkin yakalama kararı çıkarıldı. Burada açıkça, ölümünün kendi ellerinden olacağını kendi beyanlarıyla müştekiye ileten şahsın, bir kişiyi daha kaybetmemek için dosyayı takip edeceğiz, Kadın Hakları Komisyonu olarak sürecin takipçisi olacağız. Şahsın mesajlarında; ölümünün kendi elinden olacağını, gerek 2 gün içerisinde gerek 2 yıl içerisinde ama bir gün bunu yapacağını açık bir şekilde müştekiye iletmiştir. Aralarındaki ilişki sadece sevgili ilişkisiyken başlıyor. Sadece sevgili ilişkisiyken ve şiddet (fiziksel şiddet) mağduruyken kaçıp başka bir şehre gidiyor Kilis'ten, ama yine bir şekilde izini buluyor bu şahıs. Önce İzmir'e gidiyor müşteki, müşteki oradan farklı illere kaçıyor ama sürekli izini takip ediyor ve Eskişehir'e geldiğinde de Eskişehir'de izini bulmuş. Evine kadar, yani müşteki evde değilken evine kadar girmiş ve evine kadar girdiğinin kabulü zaten kendi ifadesinde var. Evine izinsiz girmiş, yani anahtar falan olmamış. Evinde bir şey yapmamış."

Kaynak: İHA
Asliye Ceza MahkemesiEskişehirGüvenlik3. SayfaKilisSon Dakika

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