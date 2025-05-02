Aralarında eski valinin de bulunduğu 7 şahıs kaçak kazıdan yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aralarında eski valinin de bulunduğu 7 şahıs kaçak kazıdan yakalandı

Aralarında eski valinin de bulunduğu 7 şahıs kaçak kazıdan yakalandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaçak kazı yapan ve aralarında 1999-2003 yıllarında görev yaptığı öğrenilen eski vali H.B.'nin de bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

02.05.2025 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı yönünde gelen ihbar, jandarma ekiplerini harekete geçti.

Aralarında eski valinin de bulunduğu 7 şahıs kaçak kazıdan yakalandı

ARALARINDA ESKİ VALİ DE VAR

Adrese yapılan baskında 1999-2003 yıllarında görev yaptığı öğrenilen eski vali H.B, ile emekli jandarma personeli A.A.'nın da aralarında olduğu 7 şüpheli yakalandı. H.B. hakkındaki soruşturma usulü farklılığı nedeniyle kimlik tespitinin ardından serbest bırakılırken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında eski valinin de bulunduğu 7 şahıs kaçak kazıdan yakalandı

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüphelilerden A.A, M.T, A.Ü. ve M.V. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, E.Y. ve H.E. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Gülnar, Mersin, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aralarında eski valinin de bulunduğu 7 şahıs kaçak kazıdan yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emre1305:
    Bu nasıl iş suc aynı işlem farklı 13 0 Yanıtla
  • Aa:
    anayasaya göre herkes kanunlar önünde eşit degilmi.Gorevi ile ilgili olsa anlarız ama 10 1 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Bu sinekler mutfaktaiken ne tatlıları kirletti kim bilir. 2 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    vali bile bu durumdaysa milletin halini siz düşünün alın size yeni turkey 0 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Eski vali bile kestirmeden giderek hemen zengin olma yolunu seçmiş araştırın elebaşı'da vali çıkacak'tır. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Dünyanın en yaşlı insanı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi Dünyanın en yaşlı insanı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Kartalkaya faciasında yeni görüntü: Can pazarı sırasında araba derdine düştüler Kartalkaya faciasında yeni görüntü: Can pazarı sırasında araba derdine düştüler
Mert Hakan Yandaş’tan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Anlayış istiyorum Mert Hakan Yandaş'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Anlayış istiyorum
Demir Ege Tıknaz’a Portekiz’de büyük onur Demir Ege Tıknaz'a Portekiz'de büyük onur
Serdar Dursun attı, İsmail Kartal rakibini sahadan sildi Serdar Dursun attı, İsmail Kartal rakibini sahadan sildi
Archie Brown’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez’i kafes dövüşüne çağırdı Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 17:21:35. #7.12#
SON DAKİKA: Aralarında eski valinin de bulunduğu 7 şahıs kaçak kazıdan yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.