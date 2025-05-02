Aralarında eski valinin de bulunduğu 7 şahıs kaçak kazıdan yakalandı

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı yönünde gelen ihbar, jandarma ekiplerini harekete geçti.

ARALARINDA ESKİ VALİ DE VAR

Adrese yapılan baskında 1999-2003 yıllarında görev yaptığı öğrenilen eski vali H.B, ile emekli jandarma personeli A.A.'nın da aralarında olduğu 7 şüpheli yakalandı. H.B. hakkındaki soruşturma usulü farklılığı nedeniyle kimlik tespitinin ardından serbest bırakılırken 6 şüpheli gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüphelilerden A.A, M.T, A.Ü. ve M.V. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, E.Y. ve H.E. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.