ESKİ\'ye 668 Bin TL Ceza: Yasal Dışı Atık Su Deşarjı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) vidanjörünün atık suyu yasalara aykırı şekilde deşarj etmesi nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 668 bin TL ceza uygulandı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eskişehir İl Müdürlüğü ekiplerimiz, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde araziye vidanjörle atık su deşarj edildiği yönündeki ihbarla ilgili inceleme başlattı. Kamera kayıtları ve yapılan denetimler sonucu plakası tespit edilen vidanjörün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) ait olduğu belirlendi. Atık suyu herhangi bir önlem almadan yasalara aykırı şekilde deşarj eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne Çevre Kanunu'na istinaden, 668 bin TL ceza uygulandı" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR