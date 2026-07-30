Eskipazar\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aslanlar köyü Ağırtaş mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, geniş alanda etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dönümlük anız alanı zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.