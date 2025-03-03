Eskipazar'da Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

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Üç katlı evin çatısında çıkan yangın korkuttu

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay Yamanlar Mahallesinde meydana geldi. 3 katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinleri evleri boşaltırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.

Maddi hasara neden olan yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.