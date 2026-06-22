Eskişehir-Bursa yolunda tehlikeli araç çekişmesi - Son Dakika
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Eskişehir-Bursa yolunda tehlikeli araç çekişmesi

Eskişehir-Bursa yolunda tehlikeli araç çekişmesi
22.06.2026 11:17
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İki otomobilin birbirini sıkıştırdığı anlar amatör kameraya yansıdı ve trafik tehlikeye girdi.

Eskişehir- Bursa kara yolunda birbirini sıkıştıran 2 aracın trafiği tehlikeye attığı anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Olay, Bursa-Eskişehir kara yolu Eskişehir istikametinde meydana geldi. Yolun Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi kısmına gelindiğinde 26 GB 428 ve 35 CYA 981 plakalı 2 otomobil arasında henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında çekişme başladı. Birbirlerini sıkıştıran araçlar trafiğin güvenliğini tehlikeye attı. Yaşanan tehlikeli manevralar, başka bir araç içindeki vatandaşlarca kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Trafik, Bursa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir-Bursa yolunda tehlikeli araç çekişmesi - Son Dakika

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