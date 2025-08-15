Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Önünde Yangın Paniği - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Önünde Yangın Paniği

15.08.2025 23:51  Güncelleme: 23:57
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önündeki mazgalların içine düşen yanıcı madde nedeniyle çıkan dumanlar, binanın tamamında panik yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önündeki mazgalların içerisine düşen yanıcı madde nedeniyle dumanlar binayı sararken, panik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binası önündeki mazgalların içerisine düşen yanıcı madde sonucu çıkan yangında dumanların havalandırma vasıtasıyla alt katlar başta olmak üzere bütün binaya yayılmasıyla panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumanın yoğun olduğu bölgede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye ait makam aracı ise daha güvenli bir noktaya çekildi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı. Öte yandan belediyenin Destek Hizmetleri Şube Müdürü, dumanların yoğun olduğu binanın yemekhane bölümünde görüntü alan gazetecilere müdahale etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediye binamızın ön kısmında bulunan mazgal içine rüzgarın etkisiyle dolmuş ağaç yaprakları ve benzeri malzemelerin üzerine yakıcı bir madde (sigara vb.) düşmesi sonucu tütme meydana gelmiştir. Olayda yangın başlamadan kontrol altına alınmış, yalnızca kısa süreli duman oluşumu gözlenmiştir. Mazgalın bulunduğu alanda açık olan bir mutfak penceresinden içeriye duman girişi olmuştur. İhbar sonrası itfaiye ekiplerimiz hızla olay yerine intikal ederek, yemekhane başta olmak üzere binada gerekli kontrolleri yapmış, tehlike arz eden bir durum olmadığı belirlenmiştir" denildi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

