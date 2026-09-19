Eskişehir Çifteler'de galerici ölümünde ağabeyi dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Eskişehir Çifteler'de galerici ölümünde ağabeyi dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Eskişehir Çifteler\'de galerici ölümünde ağabeyi dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Eskişehir Çifteler'de oto galerici Emrah Yakar, iş yerindeki tartışmada kesici aletle ağır yaralanıp kaldırıldığı Çifteler Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan ağabeyi dahil 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde oto galericilik yapan 25 yaşındaki Emrah Yakar'ın kesici aletle yaralanması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan, aralarında ağabeyinin de bulunduğu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Çifteler ilçesi Adalar Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ilçede otomobil galerisi işleten 25 yaşındaki Emrah Yakar ile iş yerinde bulunan ağabeyi A.Y. (26) ile U.Ç. (41) ve A.Y. (21) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Yakar aldığı kesici alet darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç esnaf, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çifteler Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheliler adliyeye çıkarıldı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda kullanılan suç aletini ele geçirdi. Ekiplerin incelemeleri sonucu gözaltına alınan maktulün ağabeyi A.Y. (26) ile diğer şüpheliler U.Ç. (41) ve A.Y. (21), sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadeleri tamamlanan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında bu sabah Çifteler Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir Çifteler'de galerici ölümünde ağabeyi dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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