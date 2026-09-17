Eskişehir Çifteler'de oto galericiyi bıçaklayan 3 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir Çifteler'de oto galericiyi bıçaklayan 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde oto galerisi işleten gencin bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin incelemesinde olayda kullanılan bıçak ele geçirilirken şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde oto galerisi işleten gencin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına aldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çifteler ilçesi Adalar Mahallesi'nde oto galerisi işleten Emrah Y.'nin (25) bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz incelemeler sonucunda, olayda kullanılan suç aleti bıçak ele geçirildi. Cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen A.D. (26), U.Ç. (41) ve A.Y. (21) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İHA
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