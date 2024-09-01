Eskişehir'de 1 Ayda 63 Bin 783 Trafik Cezası Yazıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de 1 Ayda 63 Bin 783 Trafik Cezası Yazıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından 1 ay içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 101 bin 478 araç ve sürücü kontrol edilirken, 63 bin 783 adet trafik cezası yazıldı. Denetimlerde ayrıca 5 ölümlü, 290 yaralanmalı ve 326 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği, 920 aracın trafikten men edildiği ve 416 sürücü belgesine el konulduğu belirtildi.

01.09.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından 1 ay içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 101 bin 478 araç ve sürücü kontrol edilirken, 63 bin 783 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. İl genelinde 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 16 bin 522 yük taşımacılığı, 4 bin 236 yolcu taşımacılığı, 10 bin 415 alkol denetimi, 3 bin 789 motosiklet, 27 bin 325 emniyet kemeri ve 39 bin 191 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Ayrıca çalışmalar sırasında ekiplerce 5 ölümlü, 290 yaralanmalı ve 326 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edilirken; 101 bin 478 araç ve sürücünün denetlendiği, 63 bin 783 trafik cezası yazıldığı, 920 aracın trafikten men edildiği ve 416 sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Jandarma, 3-sayfa, trafik, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 1 Ayda 63 Bin 783 Trafik Cezası Yazıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
11:59 Atatürk’e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:36 Mert Demir’in ’’Zalim’’ performansı dinleyicileri ikiye böldü Mert Demir'in ''Zalim'' performansı dinleyicileri ikiye böldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 13:59:45. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 1 Ayda 63 Bin 783 Trafik Cezası Yazıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement