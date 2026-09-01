Eskişehir'de 1 Ayda Uyuşturucu Operasyonu: 245 Kişiye İşlem, 30 Tutuklama, 235 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de 1 Ayda Uyuşturucu Operasyonu: 245 Kişiye İşlem, 30 Tutuklama, 235 Bin Hap Ele Geçirildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 179 olaya müdahale edildi. 245 şüpheliden 30'u tutuklanırken, 215 kişi serbest bırakıldı; operasyonlarda 235 bin 391 sentetik hap ve 240 kg metamfetamin dahil çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 245 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, ağustos ayı boyunca il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 179 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 245 şüpheliye işlem yapılırken, 30 şahıs tutuklandı ve 215 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 240,72 metamfetamin maddesi, 235 bin 391 adet sentetik ecza hapı, 160,88 gram esrar maddesi, 153 adet ecstasy hap, 947,33 gram bonzai maddesi, 28,84 gram kokain, 30,95 gram sentetik ecza hammadde, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ve 65,25 gram bonzai hammadde ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 1 Ayda Uyuşturucu Operasyonu: 245 Kişiye İşlem, 30 Tutuklama, 235 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde dünyaya sesleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde dünyaya sesleniyor
12:38
Deniz Gül resmen Galatasaray’da KAP’a bildirildi, İstanbul’a geliyor
Deniz Gül resmen Galatasaray'da! KAP'a bildirildi, İstanbul'a geliyor
12:37
Altının kaderi belli oluyor Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
12:25
Trump’ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı 3 mahalle hemen kamulaştırdı
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı
11:39
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası Sigorta eksperinden kan donduran rapor
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası! Sigorta eksperinden kan donduran rapor
11:31
Fenerbahçe’de deprem Talisca dahil 4 isme “Güle güle“ dendi
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 12:47:00. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 1 Ayda Uyuşturucu Operasyonu: 245 Kişiye İşlem, 30 Tutuklama, 235 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement