Eskişehir'de Trafik Denetiminde 5 Bin Cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetiminde 5 Bin Cezası

Eskişehir\'de Trafik Denetiminde 5 Bin Cezası

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son 1 hafta içerisinde 24 bin 821 araç/sürücü kontrol edildi ve 5 bin 81 adet trafik cezası kesildi.

09.09.2024 11:43
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 24 bin 821 araç/sürücü kontrol edilirken, 5 bin 81 adet trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı. Kent genelinde 2- 9 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 24 bin 821 araç/sürücü denetlenirken, 126 sürücü belgesine el konulup, 269 araç trafikten men edildi ve 5 bin 81 adet trafik cezası kesildi. Ayrıca 4 bin 696 yük taşımacılığı, 864 yolcu taşımacılığı, 3 bin 117 alkol denetimi, bin 179 motosiklet, 6 bin 683 emniyet kemeri ve 8 bin 282 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında ekiplerce 65 yaralanmalı ve 69 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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