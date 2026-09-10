Eskişehir'de 1 haftalık gıda denetiminde 316 bin 871 TL ceza uygulandı
Eskişehir'de 3-9 Eylül tarihleri arasında yapılan gıda ve yem denetimleri sonucunda 5 idari yaptırım uygulanarak toplam 316 bin 871 TL ceza yazıldı. Valilik raporuna göre denetimlerde 267 risk esaslı işletme kontrol edilirken 1 imha ve 1 toplatma kararı alındı.
Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 316 bin 871 TL ceza yazıldı.
Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 3- 9 Eylül 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 267 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 8 numune alımı, 55 ithalat ile 146 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 5 idari yaptırım uygulanırken, 316 bin 871 TL ceza yazıldığı, 1 imha ve 1 toplatma kararı alındığı belirtildi.
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