Eskişehir'de 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı; üst ve ikamet aramalarında 102 kapsülde 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheliye adli kontrol uygulandı.
Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette 102 kapsül halinde toplam 1 kilo 194 gram kokain ele geçirilmişti.
Gözaltınana alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.R. ve A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.O. hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.
Kaynak: İHA
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