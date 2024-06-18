Eskişehir'de 139 Kişi Yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde aranma kaydı bulunan 139 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. İl genelinde gerçekleştirilen çalışmada, 74 uygulama noktasında 473 personel görev aldı. Çalışmalar sonucunda ekiplerce, farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 34 firari şahıs ve çeşitli suçlardan aranan 115 şahıs olmak üzere toplam 139 kişi yakalandı. - ESKİŞEHİR