Eskişehir\'de 155 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 haftada gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 155 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslarla ilgili çalışma gerçekleştirildi. Kent genelinde 9-16 Eylül tarihleri arasında 166 uygulama noktasında yapılan çalışmalarda bin 357 personel görevlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 119 şahıs, 5 yıla kadar aranan 29 şahıs,5-10 yıla kadar aranan 4 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 155 şüpheli yakalandı. - ESKİŞEHİR