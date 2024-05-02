Eskişehir'de 165 Firari Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 165 Firari Şahıs Yakalandı

Eskişehir\'de 165 Firari Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda farklı sürelerde hapis cezası bulunan 165 firari şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 131 şahıs 5 yıla kadar, 24 şahıs 5 ila 10 yıla kadar, 5 şahıs 10 ila 20 yıl, ve 5 şahıs 20 yıldan fazla hapis cezasıyla aranıyordu. Ayrıca, ifadeye yönelik aranması bulunan 347 şahıs da yakalandı.

02.05.2024 12:38
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda farklı sürelerde hapis cezası bulunan 165 firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nisan ayı içinde aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 131 şahıs, 5 ila 10 yıla kadar hapis cezası olan 24 şahıs, 10 ila 20 yıl hapis cezası bulunan 5 şahıs ve 20 yıldan fazla hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ayrıca çalışmalarda, ifadeye yönelik aranması bulunan 347 şahıs da yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 165 Firari Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 165 Firari Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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