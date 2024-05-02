Eskişehir\'de 165 Firari Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda farklı sürelerde hapis cezası bulunan 165 firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nisan ayı içinde aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 131 şahıs, 5 ila 10 yıla kadar hapis cezası olan 24 şahıs, 10 ila 20 yıl hapis cezası bulunan 5 şahıs ve 20 yıldan fazla hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ayrıca çalışmalarda, ifadeye yönelik aranması bulunan 347 şahıs da yakalandı. - ESKİŞEHİR