Eskişehir'de 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan, 4 ayrı suçtan 20 yıl 5 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 13 Ağustos 2024 tarihinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede bir adreste S.T. isimli şahsa yapılan kimlik sorgusunda; kasten yaralama, kadına karşı basit yaralama, sesli-yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret ve konutta birden fazla kişi ile yağma suçları olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Toplam 20 yıl 5 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alınıp gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR