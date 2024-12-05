Eskişehir\'de 200 Kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

3.Sayfa

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 200 kilogram faturasız/bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Mahmudiye ilçesine şüpheli bir şahsın yolcu otobüsü ile kaçak yollardan temin ettiği faturasız/bandrolsüz tütünü getireceği bilgisi alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde otobüste yapılan aramada; 41 paket halinde 200 kilogram faturasız/bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR