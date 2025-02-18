Eskişehir\'de 212 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 212 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. 10-17 Şubat 2025 tarihleri arasında 184 uygulama noktasında gerçekleştirilen çalışmalarda bin 551 personel görevlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 160 şahıs, 5 yıla kadar aranan 42 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 9 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 212 şahsın yakalandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR