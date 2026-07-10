Eskişehir'de 230 Bin TL Ceza Uygulandı

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 230 bin 434 bin TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 1-9 Haziran 2026 tarihleri arasında denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 78 firmada 3 bin 560 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 230 milyon 434 bin TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 26 firmada 130 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR