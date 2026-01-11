Eskişehir'de 27 yaşındaki gencin şüpheli ölümü araştırılıyor - Son Dakika
Eskişehir'de 27 yaşındaki gencin şüpheli ölümü araştırılıyor

Eskişehir'de 27 yaşındaki gencin şüpheli ölümü araştırılıyor
11.01.2026 16:02  Güncelleme: 16:08
Eskişehir'de kaybolan 27 yaşındaki Buğra K.'nın evinde hareketsiz bulunması sonrasında sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümünün şüpheli olduğu ve otopsi yapılacağı bildirildi.

Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki gencin adresinde hayatını kaybettiği belirlenirken, şahsın ölümünün şüpheli olduğu belirlendi.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Güllüce Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın son katında ikamet eden 27 yaşındaki Buğra K. isimli gençten haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla şahsın dairesine girildi. Hareketsiz bir şekilde bulunan gencin sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi şahsın ölümüyle alakalı şüpheli kararı verdi.

Buğra K.'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında belli olacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

