Eskişehir\'de 365 Kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Eskişehir Odunpazarı ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 365 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde şüpheli iki şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak tütün ve sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisi alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramada; 365 kilogram kaçak tütün, 11 bin 440 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 700 adet çok amaçlı karton kutu, 6 bin adet kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR