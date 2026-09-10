Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir\'de 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Eskişehir Odunpazarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Odunpazarı ilçesi Gülpınar Mahallesi Arabacılar Caddesi üzerinde B.K. idaresindeki 26 AHY 651 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 16 R 6300 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralanmıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinin elektrik direğine çarptığı, diğerinin ise tarlaya savrulduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Öte yandan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 26 AHY 651 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren M.K.'nin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Trafik Kazaları, Odunpazarı, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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