Eskişehir'de 6 Gündür Kayıp Olan Ertuğrul Çiftçi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de 6 Gündür Kayıp Olan Ertuğrul Çiftçi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Eskişehir\'de 6 Gündür Kayıp Olan Ertuğrul Çiftçi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

28 Kasım 2024 tarihinde evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 37 yaşındaki Ertuğrul Çiftçi için arama çalışmaları sürüyor. Ailesi, kayıp adamdan iyi bir haber bekliyor.

04.12.2024 17:36  Güncelleme: 17:37
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Eskişehir'de 6 gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınmayan Ertuğrul Çiftçi (37) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Alpu İlçesi'ne bağlı Bahçecik Köyü'nde ikamet Ertuğrul Çiftçi, 28 Kasım 2024 tarihinde sabah saatlerinde evden ayrıldı. En son elinde valizle belediye otobüsü beklerken görülen 37 yaşındaki adamdan o günden bu yana bir daha haber alınamadı. Kaybolduktan sonra telefonuna da ulaşım sağlanamayan Çiftçi'nin yakınlarının ihbarı üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların hala devam ettiği öğrenilirken, endişeli yakınları kayıp adamdan iyi bir haber gelmesini bekliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 6 Gündür Kayıp Olan Ertuğrul Çiftçi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 6 Gündür Kayıp Olan Ertuğrul Çiftçi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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