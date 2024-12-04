Eskişehir\'de 6 Gündür Kayıp Olan Ertuğrul Çiftçi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Eskişehir'de 6 gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınmayan Ertuğrul Çiftçi (37) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Alpu İlçesi'ne bağlı Bahçecik Köyü'nde ikamet Ertuğrul Çiftçi, 28 Kasım 2024 tarihinde sabah saatlerinde evden ayrıldı. En son elinde valizle belediye otobüsü beklerken görülen 37 yaşındaki adamdan o günden bu yana bir daha haber alınamadı. Kaybolduktan sonra telefonuna da ulaşım sağlanamayan Çiftçi'nin yakınlarının ihbarı üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların hala devam ettiği öğrenilirken, endişeli yakınları kayıp adamdan iyi bir haber gelmesini bekliyor. - ESKİŞEHİR