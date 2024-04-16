Eskişehir\'de 62 Aranan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 62 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler tarihler arasında aranan şahıslarla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 47 şahıs yakalandı. Çalışmaların sonucunda toplam 62 şahsın yakalandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR