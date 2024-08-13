Eskişehir\'de 640 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Eskişehir'de jandarma ekipler, şehir dışından getirilen 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Doğu illerinden kaçak sigara temin eden bir şahsın bunları bunları satış yapmak için Eskişehir'e getireceği öğrenildi. Konuyla ilgili ekiplerce 09 Ağustos 2024 tarihinde çalışma gerçekleştirildi. Sivrihisar ilçesi mülki sınırları içerisinde, Ankara-Eskişehir karayolunda durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan kontrolde şüpheli K.O. isimli şahsa ait 640 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR