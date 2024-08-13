Eskişehir'de 640 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 640 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Eskişehir\'de 640 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir dışından getirilen 640 paket kaçak sigarayı ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

13.08.2024 10:12
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Eskişehir'de jandarma ekipler, şehir dışından getirilen 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Doğu illerinden kaçak sigara temin eden bir şahsın bunları bunları satış yapmak için Eskişehir'e getireceği öğrenildi. Konuyla ilgili ekiplerce 09 Ağustos 2024 tarihinde çalışma gerçekleştirildi. Sivrihisar ilçesi mülki sınırları içerisinde, Ankara-Eskişehir karayolunda durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan kontrolde şüpheli K.O. isimli şahsa ait 640 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 640 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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