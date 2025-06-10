Eskişehir'de 67 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli hapis cezaları ile araması olun toplam 67 şahıs yakalandı.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2-9 Haziran tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bin 510 personel görev alırken 173 uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi. Toplam 38'i çeşitli suçlardan aranan toplam 67 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların 25'i hakkında 5 yıla kadar, 2'si hakkında 5 ile 10 yıl arasında ve 2 şahsın ise 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR