Eskişehir\'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Eskişehir'de evinde cansız bedenine ulaşılan 79 yaşındaki Ayşe Engin'in şüpheli olarak değerlendirilen ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 35 numaralı Ata Apartmanı'nın 4'üncü katında oturan Ayşe Engin'i kontrole gelen yakınları, kapıyı açan olmayınca endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen ikamette, Engin'in cansız bedenine ulaşıldı. Belediye tabibi, ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Cenazesi morga kaldırılan yaşlı kadının kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ESKİŞEHİR