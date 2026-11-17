Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 240 okul servisi denetlenirken, kusurlu bulunan 8 araca işlem yapıldı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul servisleri ve okul çevrelerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. 9-16 Kasım tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalar kapsamında toplam 240 okul servisi aracı ve şoförü kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı hareket ettiği ve kusurlu olduğu tespit edilen 8 servis aracı ve şoförüne cezai işlem uygulandı.

Okul çevrelerinde de yoğunlaşan ekipler, 91 kahvehane, 59 market/tekel bayii ve 56 park ile bahçeyi denetledi. Uygulamalar esnasında ayrıca 211 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı.