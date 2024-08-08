Eskişehir'de 9 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından 1 Ağustos ile 7 Ağustos arasında 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanun' ve 'Kabahatler Kanunu' çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 9 adet tabanca, 2 adet bıçak ve 16 adet fişek ele geçirildi.

Çalışmalarda 13 şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR