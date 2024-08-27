Eskişehir'de 90 kişi tutuklandı

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Eskişehir'de aranan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda toplam 90 kişi tutuklandı.

MÜDÜRLÜĞÜ

Eskişehir genelinde aranan şahıslarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri arasında bin 128 görevli personelin katılımı ile 135 uygulama noktasında çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda; 66 çeşitli suçlardan aranan kişi, 5 yıla kadar aranan 20 şahıs ve 5-10 yıla kadar aranan 4 şahıs olmak üzere toplam 90 şahıs tutuklandı. - ESKİŞEHİR