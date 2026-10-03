Eskişehir\'de abartı egzozlu araç durduruldu, sürücüsü mukavemetten gözaltına alındı

Eskişehir'de abartı egzozu sebebiyle durdurulan ve polise mukavemet gösteren aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 GS 173 plakalı otomobil, abartı egzozunun bulunması sebebiyle polis ekiplerince durduruldu. Polise zorluk çıkartan ve mukavemet gösteren sürücü ekiplerce gözaltına alındı. Şahsın gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.