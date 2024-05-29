Eskişehir'de Abartılı Egzoz ve Hatalı Park Denetimleri - Son Dakika
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Eskişehir'de Abartılı Egzoz ve Hatalı Park Denetimleri

Eskişehir\'de Abartılı Egzoz ve Hatalı Park Denetimleri

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde abartılı egzozlu ve hatalı park edilen araçlara toplam 525 bin 997 TL cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 13 araç sürücüsüne abartılı egzozlu araç kullanmaktan, 82 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan ve 524 araca taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan ceza kesildi.

29.05.2024 16:26
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Eskişehir'de polis ekiplerince, abartılı egzozlu ve hatalı park edilen araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde toplam 619 araca 525 bin 997 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abartılı egzozlu araçlara ve hatalı parklanmalara yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde 13 araç sürücüsüne abartılı egzozlu araç kullanmaktan 83 bin 707 TL, 82 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 56 bin 580 TL, 524 araca ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan 385 bin 710 TL ceza kesildi. Çalışmalar sonucunda toplam 619 araca 525 bin 997 TL işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Abartılı Egzoz ve Hatalı Park Denetimleri - Son Dakika

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