Eskişehir\'de Abartılı Egzoz ve Hatalı Park Denetimleri

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Eskişehir'de polis ekiplerince, abartılı egzozlu ve hatalı park edilen araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde toplam 619 araca 525 bin 997 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abartılı egzozlu araçlara ve hatalı parklanmalara yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde 13 araç sürücüsüne abartılı egzozlu araç kullanmaktan 83 bin 707 TL, 82 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 56 bin 580 TL, 524 araca ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan 385 bin 710 TL ceza kesildi. Çalışmalar sonucunda toplam 619 araca 525 bin 997 TL işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR