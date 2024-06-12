Eskişehir'de Alkollü Eğlence Mekanları Denetlendi

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Eskişehir'de polis ekiplerince alkollü eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede gerçekleştirilen denetimlerde 158 şahıs ve 4 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kamu düzeninin sağlanması amacıyla Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta bulunan alkollü eğlence mekanlarının çevresinde denetim gerçekleştirildi. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı 4 ekip ve 12 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde, 158 şahıs ve 4 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ESKİŞEHİR