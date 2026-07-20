Eskişehir\'de Alkollü Sürücülere Para Cezası

Eskişehir'de biri motosikletli alkollü 3 sürücüye toplam 116 bin 25 idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Bulvarı üzerinde dün gece yapılan denetimlerde 26 RU 529 plakalı otomobil sürücüsü Ç.E.'nin 1.15, 26 FJ 551 plakalı SUV aracın sürücüsü Ö.U.'nun ise 0.66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücülerin ehliyetine el konulurken 25'er bin TL idari para cezası kesildi. Öte yandan çevirmede şüphe üzerine durdurulan 26 EM 477 plakalı motosikletin sürücüsü B.S.'nin kontrollerinde 0.83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bir süre önce yine alkollü şekilde yakalanan sürücünün ehliyetine 2'nci kez el konulurken 66 bin 25 bin TL idari para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR