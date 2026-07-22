Eskişehir’de anız yangını: alevler milyar dolarlık fabrikaya 200 metre kala durduruldu

Eskişehir'de henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan anız yangını büyüyerek bölgedeki fabrikalara doğru ilerledi. Çiftçiler kendi imkanlarıyla tarlalarını korumaya çalışırken, ekipler, yangının lojistik merkezi ve tarlalara yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Olay, Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde bulunan tarım arazilerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin fabrikalar bölgesine doğru ilerlemesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangının kendi arazilerine sirayet etmesini istemeyen bölgedeki çiftçiler, hortumlarla su tutarak ve traktörleriyle müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ve orman ekipleri ise alevlerin çevredeki lojistik merkezi ile plastik boru ve tarım aletleri satan iş yerlerine sıçramaması için yoğun güvenlik önlemleri alarak ve arazözler ile yangına müdahalede bulundu. Alevler çevrede bulunan ve tahmini değeri milyar dolarlar seviyesinde olan lojistik fabrikalarına 200 metre kala kontrol altına alındı. Bu esnada bazı hobi bahçeleri ve köy evleri yangın sebebi ile zarar gördü.

"Alevlerin arasında kaldım"

Yangın anını anlatan Ali Öztürk, "Yangın şu karşıdan başlıyor, buraya doğru sıçrıyor, burası benim tarlam. Alevlerin arasında kaldım. İtfaiyeyi aradım. Her yere yayıldı zaten. Fabrikaların dibindeyiz. Şurada milyar dolarlık lojistik merkezi var. Allah korudu" dedi.

Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.