Eskişehir’de anız yangını: alevler milyar dolarlık fabrikaya 200 metre kala durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir’de anız yangını: alevler milyar dolarlık fabrikaya 200 metre kala durduruldu

Eskişehir’de anız yangını: alevler milyar dolarlık fabrikaya 200 metre kala durduruldu
22.07.2026 17:15  Güncelleme: 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Odunpazarı'nda bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını rüzgarla büyüyerek fabrikalara yaklaştı. İtfaiye ve orman ekipleri müdahale etti, çiftçiler tarlalarını korumaya çalıştı. Yangın kontrol altına alındı, bazı hobi bahçeleri ve evler zarar gördü.

Eskişehir'de henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan anız yangını büyüyerek bölgedeki fabrikalara doğru ilerledi. Çiftçiler kendi imkanlarıyla tarlalarını korumaya çalışırken, ekipler, yangının lojistik merkezi ve tarlalara yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Olay, Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde bulunan tarım arazilerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin fabrikalar bölgesine doğru ilerlemesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangının kendi arazilerine sirayet etmesini istemeyen bölgedeki çiftçiler, hortumlarla su tutarak ve traktörleriyle müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ve orman ekipleri ise alevlerin çevredeki lojistik merkezi ile plastik boru ve tarım aletleri satan iş yerlerine sıçramaması için yoğun güvenlik önlemleri alarak ve arazözler ile yangına müdahalede bulundu. Alevler çevrede bulunan ve tahmini değeri milyar dolarlar seviyesinde olan lojistik fabrikalarına 200 metre kala kontrol altına alındı. Bu esnada bazı hobi bahçeleri ve köy evleri yangın sebebi ile zarar gördü.

"Alevlerin arasında kaldım"

Yangın anını anlatan Ali Öztürk, "Yangın şu karşıdan başlıyor, buraya doğru sıçrıyor, burası benim tarlam. Alevlerin arasında kaldım. İtfaiyeyi aradım. Her yere yayıldı zaten. Fabrikaların dibindeyiz. Şurada milyar dolarlık lojistik merkezi var. Allah korudu" dedi.

Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir’de anız yangını: alevler milyar dolarlık fabrikaya 200 metre kala durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüleburgaz’da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu Lüleburgaz'da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu
Aksaray’da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı
Samsun’da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Samsun'da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm
Aydın’da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı

17:25
CHP’de 4 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:34
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 18:10:50. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir’de anız yangını: alevler milyar dolarlık fabrikaya 200 metre kala durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.