Eskişehir\'de Apartman Yangını

Eskişehir'de bir apartmanın 4'üncü katındaki dairesinde aspiratör kaynaklı çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katındaki dairesinde aspiratör kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve ESGAZ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, içeride soğutma çalışmaları yapıldı. Maddi zararla atlatılan olayda yaralanan olmadı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR