Eskişehir'de Apartmanda Yangın: 3 Kişi Yaralandı
Eskişehir'de Apartmanda Yangın: 3 Kişi Yaralandı

Eskişehir\'de Apartmanda Yangın: 3 Kişi Yaralandı
23.03.2026 12:06
Gündoğdu Mahallesi'nde çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının sebebi araştırılıyor.

Eskişehir'de bir apartman dairesinde gece saatlerinde çıkan yangında yaralanan 1'i bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Söğüt Ağacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı apartmanın en üst katındaki bir dairede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Dairedeki 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içinde kalan dairedeki K.A. (23) isimli kadın, M.A. (26) isimli erkek ve Y.A.Ç. (3) isimli çocuk ekiplerce tahliye edildi Vücutlarında yanıklar oluşan aile sakinleri, ilk müdahale sonrası ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İçi neredeyse tamamen yanan daire kullanılamayacak duruma geldi

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı dairede büyük çapta maddi hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. Mahalle sakinleri, yangının prizden çıktığını iddia etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Apartmanda Yangın: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL... Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Fenerbahçe’de seçim olacak mı Sadettin Saran tarih verdi Fenerbahçe'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

12:13
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
11:59
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
11:53
Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
Okulda çekilen görüntüye bakın: Tepki gelince silmek zorunda kaldılar
11:40
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı İşte olayın perde arkası
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
11:38
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
SON DAKİKA: Eskişehir'de Apartmanda Yangın: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Advertisement
