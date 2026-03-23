Eskişehir\'de Apartmanda Yangın: 3 Kişi Yaralandı

Eskişehir'de bir apartman dairesinde gece saatlerinde çıkan yangında yaralanan 1'i bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Söğüt Ağacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı apartmanın en üst katındaki bir dairede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Dairedeki 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içinde kalan dairedeki K.A. (23) isimli kadın, M.A. (26) isimli erkek ve Y.A.Ç. (3) isimli çocuk ekiplerce tahliye edildi Vücutlarında yanıklar oluşan aile sakinleri, ilk müdahale sonrası ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İçi neredeyse tamamen yanan daire kullanılamayacak duruma geldi

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı dairede büyük çapta maddi hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. Mahalle sakinleri, yangının prizden çıktığını iddia etti. - ESKİŞEHİR