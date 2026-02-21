Eskişehir'de Araç Bisiklete Çarptı - Son Dakika
Eskişehir'de Araç Bisiklete Çarptı

Eskişehir\'de Araç Bisiklete Çarptı
21.02.2026 23:31
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bisiklete çarptı, 2 çocuk yaralandı. Ceza kesildi.

Eskişehir'de 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, ara sokaktan çıkan bisiklete çarptı. Kazada bisikletteki 2 çocuk yaralandı.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Yenibahar sokak üzerinde ilerleyen ehliyetsiz B.E. (17) isimli sürücünün idaresindeki 26 ABJ 926 plakalı otomobil, Zerrin Sokak'tan çıkan B.K. (14) isimli çocuğun kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletteki çocuklar yolun kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada bisiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan 14 yaşındaki K.T. ağır yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuklarından birinin kardeşi ile arkadaşı, durumu ailesine sakin bir şekilde haber vermeye çalıştı.

Öte yandan sürücüsüne 23 bin 437 ve araç sahibine 23 bin 437 TL ceza kesildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Araç Bisiklete Çarptı - Son Dakika

Eskişehir'de Araç Bisiklete Çarptı
