Eskişehir\'de Aramada 3 Ruhsatsız Tabanca ve 28 Fişek Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen rutin uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek arama yapılan bir araçta 3 adet ruhsatsız tabanca ile 28 fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Tepebaşı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven ortamının sürdürülmesi maksadıyla rutin uygulama faaliyetleri gerçekleştirildi. Uygulama faaliyeti sırasında durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak, arama yapıldı. Yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ile 28 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca araçta bulunan 2 şüphelinin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR