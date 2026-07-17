Eskişehir\'de Aranan Hırsız Yakalandı

Eskişehir'de 49 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 14 Temmuz 2026 tarihinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, hakkında 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen Z.E. isimli şahıs yakalandı. Şahsın 49 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR