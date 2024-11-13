Eskişehir'de Aranan Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Eskişehir'de 4 farklı suçtan 86 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, hakkında 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' ve 3 farklı suçtan 86 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.C. isimli şahıs yakalandı.

İşlemleri tamamlanan Z.C., cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR