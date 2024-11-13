Eskişehir'de 4 farklı suçtan 86 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, hakkında 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' ve 3 farklı suçtan 86 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.C. isimli şahıs yakalandı.
İşlemleri tamamlanan Z.C., cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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