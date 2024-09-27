Eskişehir'de Aranan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan C.Ş. isimli şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı, hakkında 20 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 9 bin 840 TL para cezası olduğu tespit edildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, C.Ş. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı, 20 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 9 bin 840 TL para cezası olduğu tespit edildi. C.Ş. isimli şüpheli mahkemeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR