Eskişehir\'de Ateşli Silah Operasyonu: 7 Şahıs Yakalandı, 1 Tutuklama

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili gerçekleştirilen çalışmada 7 şahıs yakalanırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalarda suç unsuru teşkil eden ruhsatsız 2 adet tabanca ve 4 adet yarı otomatik av tüfeği de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesinde Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarıyla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 4 olaya müdahale edildi. Olay şüphelisi 7 şahıs işlemleri tamamlanarak adli ve idari makamlara sevk edilirken, 1 şüpheli tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda, şüphelilerin ikamet adresleri ile araçlarında yapılan arama neticesinde suç unsuru teşkil eden ruhsatsız 2 adet tabanca, 4 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ses tabancasının ele geçirilerek muhafaza altına alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR