Eskişehir'de Baba Tartıştığı Oğlunu Av Tüfeğiyle Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Baba Tartıştığı Oğlunu Av Tüfeğiyle Öldürdü

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir baba, tartışma yaşadığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Baba gözaltına alınırken, oğlunun cenazesi morga kaldırıldı.

21.07.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir kişi, tartışma yaşadığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Baba gözaltına alınırken, oğlunun cenazesi morga kaldırıldı.

Olay, Mihalıççık ilçesi Ömerköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A. ile oğlu Hüseyin A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda baba D.A. oğlu Hüseyin A.'ya av tüfeği ile ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede av tüfeği ile vurulan Hüseyin A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Oğlunu öldüren baba D.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Hüseyin A.'nın cansız bedeni ise Mihalıççık İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Mihalıççık, Eskişehir, Baba, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Baba Tartıştığı Oğlunu Av Tüfeğiyle Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor
12:38 Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi Enkaz altındaki 3 işçiden 2’si kurtarıldı Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
15:22 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na katılacak Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılacak
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
12:32 Namlusunu doğrulttuğu silah ateş almayınca feci şekilde öldürüldü Namlusunu doğrulttuğu silah ateş almayınca feci şekilde öldürüldü
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:48 Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 16:56:55. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Baba Tartıştığı Oğlunu Av Tüfeğiyle Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement