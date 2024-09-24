Eskişehir'de yaşlı müşterilerinin çok aktif olmayan hesaplarından zimmetine 1 buçuk milyon TL geçirdiği belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre; polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, bir bankada çalışan O.U. isimli şüphelinin yaşlı müşterilerinin çok aktif olmayan hesaplarından zimmetine para geçirdiği tespit edilmişti. Toplam 20 müşterisini yaklaşık 1 buçuk milyon TL zarara uğrattığı belirlenen şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edilirken, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de bankacı hırsızlığı: 1,5 milyon TL zimmet - Son Dakika
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