Eskişehir'de Bayram Tatili Trafik Denetimleri ve Kazalar Açıklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Bayram Tatili Trafik Denetimleri ve Kazalar Açıklandı

Eskişehir\'de Bayram Tatili Trafik Denetimleri ve Kazalar Açıklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatili süresince yapılan trafik denetimleri ve meydana gelen kazalar hakkında bilgi verdi. 5-15 Nisan tarihleri arasında 55 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde, 331 trafik ekibi ve bin 398 personel görev aldı. 27 bin 894 yolcuya emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılırken, 7 bin 221 araç sürücüsüne ceza uygulandı ve 256 araç trafikten men edildi. Bayram tatili boyunca ise 170 trafik kazası meydana geldi, 138 kişi yaralandı ancak hayat kaybı yaşanmadı.

17.04.2024 12:50
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı tatili boyunca yapılan trafik denetimleri ve meydana gelen kazalarla ilgili bilgi paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında, 5 Nisan ile 15 Nisan tarihleri arasında 55 farklı noktada 331 trafik ekibi ve bin 398 personel ile trafik denetimi gerçekleştirilirken, 728 otobüste yolculuk yapan 27 bin 894 yolcuya emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Denetimlerde, 23 bin 293 araç kontrol edilirken, hatalı olduğu belirlenen 7 bin 221 araç sürücüsüne farklı maddelerden ceza uygulandı. Ayrıca 256 araç trafikten men edildi.

Ramazan Bayramı tatili boyunca, kent genelinde 81 yaralanmalı, 89 maddi hasarlı olmak üzere 170 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 138 kişi yaralanırken, herhangi bir hayat kaybı yaşanmadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Bayram Tatili Trafik Denetimleri ve Kazalar Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Bayram Tatili Trafik Denetimleri ve Kazalar Açıklandı - Son Dakika
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