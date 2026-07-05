Eskişehir'de Bekçiye Araçla Çarpma - Son Dakika
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Eskişehir'de Bekçiye Araçla Çarpma

Eskişehir\'de Bekçiye Araçla Çarpma
05.07.2026 00:22
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Şüpheli aracı inceleyen bekçi, kaçan araçla hafif yaralandı. Polis, şüphelileri arıyor.

Eskişehir'de park halindeki şüpheli bir aracı incelemek isteyen mahalle bekçisi, şüphelilerin araçla kaçarken çarpması sonucu hafif yaralandı.

Olay, Sultandere Mahallesi Aşkale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yürüten mahalle bekçileri, park halindeki ve içinde 2 kişinin bulunduğu şüpheli bir aracı incelemek istedi. Bekçilerin araca yönelip işlem yapmak istediği esnada, içerideki şüpheliler aracı çalıştırarak önce geri vitese taktı, ardından hızla manevra yaparak olay yerinden kaçtı. Bu sırada aracı incelemeye çalışan 29 yaşındaki bekçi H.Ş., aracın koluna çarpması ve yere düşmesi sonucu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan bekçi H.Ş., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bağlantılı başka bir araçta şüpheli madde bulundu

Olay yerinden kaçan şüphelilerden birinin kimliğinin A.A.Ö. olduğu tespit edilirken, polis ekipleri şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte rağmen, kaçan şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen başka bir araçta yapılan aramada şüpheli madde ele geçirildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Bekçiye Araçla Çarpma - Son Dakika

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