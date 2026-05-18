Eski belediye çalışanı Yaprak Eryılmaz: "Şüphelilerle çok çalıştık, onları çok uyardım, beni çok engellediler" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski belediye çalışanı Yaprak Eryılmaz: "Şüphelilerle çok çalıştık, onları çok uyardım, beni çok engellediler"

Eski belediye çalışanı Yaprak Eryılmaz: "Şüphelilerle çok çalıştık, onları çok uyardım, beni çok engellediler"
18.05.2026 09:06  Güncelleme: 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik naylon fatura operasyonunda aralarında başkan yardımcısının da olduğu 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. İhbarı yapan eski çalışan Yaprak Eryılmaz, uyarılarına rağmen engellendiğini ve işten atıldığını söyledi.

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. 'Naylon fatura' tespit ettiği ve başkanı uyarmak istediği için belediyedeki görevinden kovulan Yaprak Eryılmaz, "Şüphelilerle birlikte çok çalıştık, onları çok uyardım, beni çok engellediler. Hatta özel kalemden güvenlikle attırdılar" dedi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan ihbar ve şikayetler üzerine "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Tepebaşı Belediyesi Belediye Başkanı Yardımcısı, Tepebaşı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdür Vekili ve Tepebaşı Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü'nün de olduğunu 25 şüpheli, emniyetteki işlemelerinin ve 4 günlük gözaltı süresinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

"Uyarmak istedim, konuşmak istedim, beni çok engellediler"

Tepebaşı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığı dönemde belediyede 'naylon fatura' işleminin yapıldığını fark ettikten sonra Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı uyarmak istediğini fakat, özel kalem Ö.E. tarafından engellendiğini ve işinden daha sonra kovulduğunu söyleyen Yaprak Eryılmaz, adliyeye sevk edilen şüphelileri görmek için sabah saatlerinde adliyenin önüne geldi. Konuyla alakalı konuşan Eryılmaz, "O arkadaşlarla sadece göz göze gelmek istedim. Şüphelilerle birlikte çok çalıştık. Onları çok uyardım, uyarmak istedim, konuşmak istedim, beni çok engellediler. Hatta özel kalemden, özel güvenlikle attırdılar. Çok üzgünüm, keşke böyle olmasaydı. Ben çok üstten bir uyarı yapmıştım zaten ilk danışman toplantısında. Genel bir uyarı yapmıştım. Ondan öncesinde de başkanımızla görüşmek istemiştim, yanına gitmek istemiştim. Ancak özel kalem beni odadan apar topar özel güvenlikle çıkardı. Çok rencide ediciydi. Ondan sonra da görüşemedim zaten kendileriyle. Hemen işten çıkardılar, iş çıkışımı verdiler. Şu an da emekli oldum zaten. Yani usulsüzlükler dediğim hani bize yakışmayan şeyler, liyakatsizliktir, uyarmak istedim, ancak sonuç bu oldu" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski belediye çalışanı Yaprak Eryılmaz: 'Şüphelilerle çok çalıştık, onları çok uyardım, beni çok engellediler' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
New York’ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı New York'ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
Kahramanmaraş’ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı
Esenyurt’ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada Esenyurt'ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada
Şişli’de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı

09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
09:35
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
09:09
Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya şok sözler: Dostluk yalanmış
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış
08:16
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
08:07
İBB’ye yeni operasyon 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
07:21
Erkan Petekkaya’dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı Apar topar sildi
Erkan Petekkaya'dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı! Apar topar sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 09:55:15. #7.13#
SON DAKİKA: Eski belediye çalışanı Yaprak Eryılmaz: "Şüphelilerle çok çalıştık, onları çok uyardım, beni çok engellediler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.