Eski belediye çalışanı Yaprak Eryılmaz: "Şüphelilerle çok çalıştık, onları çok uyardım, beni çok engellediler"

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. 'Naylon fatura' tespit ettiği ve başkanı uyarmak istediği için belediyedeki görevinden kovulan Yaprak Eryılmaz, "Şüphelilerle birlikte çok çalıştık, onları çok uyardım, beni çok engellediler. Hatta özel kalemden güvenlikle attırdılar" dedi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan ihbar ve şikayetler üzerine "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Tepebaşı Belediyesi Belediye Başkanı Yardımcısı, Tepebaşı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdür Vekili ve Tepebaşı Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü'nün de olduğunu 25 şüpheli, emniyetteki işlemelerinin ve 4 günlük gözaltı süresinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

"Uyarmak istedim, konuşmak istedim, beni çok engellediler"

Tepebaşı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığı dönemde belediyede 'naylon fatura' işleminin yapıldığını fark ettikten sonra Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı uyarmak istediğini fakat, özel kalem Ö.E. tarafından engellendiğini ve işinden daha sonra kovulduğunu söyleyen Yaprak Eryılmaz, adliyeye sevk edilen şüphelileri görmek için sabah saatlerinde adliyenin önüne geldi. Konuyla alakalı konuşan Eryılmaz, "O arkadaşlarla sadece göz göze gelmek istedim. Şüphelilerle birlikte çok çalıştık. Onları çok uyardım, uyarmak istedim, konuşmak istedim, beni çok engellediler. Hatta özel kalemden, özel güvenlikle attırdılar. Çok üzgünüm, keşke böyle olmasaydı. Ben çok üstten bir uyarı yapmıştım zaten ilk danışman toplantısında. Genel bir uyarı yapmıştım. Ondan öncesinde de başkanımızla görüşmek istemiştim, yanına gitmek istemiştim. Ancak özel kalem beni odadan apar topar özel güvenlikle çıkardı. Çok rencide ediciydi. Ondan sonra da görüşemedim zaten kendileriyle. Hemen işten çıkardılar, iş çıkışımı verdiler. Şu an da emekli oldum zaten. Yani usulsüzlükler dediğim hani bize yakışmayan şeyler, liyakatsizliktir, uyarmak istedim, ancak sonuç bu oldu" dedi. - ESKİŞEHİR